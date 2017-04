Italmobiliare, ok a bilancio 2016 e dividendo 2017. Via al frazionamento

di Mauro Introzzi

19 apr 2017 ore 16:59

L’assemblea di Italmobiliare, che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale, ha approvato la relazione e il bilancio dell’esercizio 2016 e la distribuzione di un dividendo ordinario di 1 euro per azione, in salita dagli 0,4 euro relativi al bilancio 2015, che sarà

posto in pagamento il prossimo 10 maggio con stacco cedola l’8 maggio.

In sede straordinaria, l’assemblea ha poi deliberato il frazionamento delle 23.816.900 azioni ordinarie, secondo un rapporto 1 a 2 la cui efficacia è prevista dal giorno 15 maggio 2017.

