ItaliaOnline, alcune indicazioni sul 2017

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 17:49

Il management di ItaliaOnline ha fornito alcune indicazioni sull’andamento dell’azienda nel 2017. I vertici prevedono di chiudere l’esercizio con ricavi in contrazione, in seguito alla riduzione di alcuni business tradizionali, non bilanciati dalla graduale crescita delle attività digitali.

Al contrario, il management prevede un Ebitda margin in miglioramento rispetto al 2016.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.