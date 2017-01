Italgas si prepara a emettere un bond

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 08:53

Italgas ha comunicato che, verificate le condizioni di mercato, effettuerà un’emissione obbligazionaria benchmark in euro “senior unsecured” a tasso fisso in una o più tranche.

L’attività si svolge in attuazione del Piano di Euro Medium Term Notes deliberato dal consiglio di amministrazione del 18 ottobre 2016.

