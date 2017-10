Italgas rileva Enerco Distribuzione

di Edoardo Fagnani

19 ott 2017 ore 08:31

Italgas ha sottoscritto un accordo vincolante con H2C per l’acquisto del 100% della controllata Enerco Distribuzione, società con sede a Padova e attiva nel settore della distribuzione di gas naturale nelle province di Padova e Vicenza.

La valorizzazione degli asset di Enerco Distribuzione (enterprise value) è stata stabilita in 51 milioni di euro. Al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa, al netto dell’indebitamento.

Il perfezionamento è previsto entro la fine del 2017.

