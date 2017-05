Italgas, punta gli asset di Gas Natural

di Mauro Introzzi

31 mag 2017 ore 17:00

Italgas, per voce del suo amministratore delegato Paolo Gallo, punta forte sugli asset italiani messi in vendita dalla spagnola Gas Natural. Nel corso della presentazione delle linee guida del piano industriale al 2023 di Italgas, approvato nelle scorse ore, il numero uno delle società ha comunicato che ha preso il via lo scorso venerdì la gara per la cessione delle attività di Gas Natural nel nostro paese, asset pari al 2% circa di quota di mercato a livello nazionale. Anche il gruppo italiano della distribuzione del gas ha ricevuto, al pari degli altri contendenti, il memorandum di informazioni.



Gallo ha dichiarato che Italgas parteciperà alla gara con l'obiettivo di vincere e accaparrarsi quindi un valore della Rab fra 500 e 600 milioni di euro.

