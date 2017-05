Italgas prepara l’offerta per gli asset di Gas Natural (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

16 mag 2017 ore 07:08

Il quotidiano economico scrive che Italgas sarebbe al lavoro per presentare un’offerta non vincolante per rilevare gli asset italiani di Gas Natural Fenosa. Il gruppo spagnolo ha infatti messo in vendita le sue attività nella penisola e attende per metà giugno le proposte non vincolanti, in modo da scremare l’interesse dei diversi candidati e raccogliere così a stretto giro le offerte definitive. Secondo il Sole24Ore l’obiettivo sarebbe quello di chiudere l’iter entro la fine dell’estate.

Oltre Italgas alle attività italiane di Gas Natural sarebbero interessati - secondo il quotidiano economico - altri operatori nazionali, come A2A, e, oltreconfine, diversi soggetti industriali intenzionati a rafforzarsi in Italia.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.