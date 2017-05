Italgas, il piano strategico al 2023

Italgas ha diffuso le linee guida del piano strategico 2017-2023. Un piano che prevede, nell’orizzonte temporale di riferimento, investimenti per 5 miliardi di euro. Nuova politica dei dividendi

di Mauro Introzzi

31 mag 2017 ore 08:20

Italgas ha diffuso le linee guida del piano strategico 2017-2023 approvato nelle scorse ore. Un piano che prevede, nell’orizzonte temporale di riferimento, investimenti per 5 miliardi di euro e un programma di efficienza operativa che dovrebbe portare a una riduzione dei costi del 15%, al 2018, rispetto al 2016. Novità anche sulla politica dei dividendi.

PIANO INDUSTRIALE ITALGAS : GLI INVESTIMENTI

Nel periodo 2017-2023 Italgas investirà 3 miliardi destinati allo sviluppo e al mantenimento delle reti e al rilevante programma di installazione dei contatori elettronici (smart meters) e circa 2 miliardi di euro saranno dedicati alla partecipazione alle gare d’ambito.



Grazie a questi investimenti nel periodo di piano, la RAB consolidata è prevista crescere a un tasso medio annuo di circa l’1,4% rispetto ai 5,7 miliardi di euro di fine 2016. La RAB, acronimo di "regulatory asset base", è il valore degli asset di una società regolata, al costo storico rivalutato.

PIANO INDUSTRIALE ITALGAS : I COSTI

Il piano di efficienza di Italgas è stato lanciato nei primi mesi del 2017 con l’obiettivo di generare una riduzione dei costi operativi, entro il 2018, di oltre il 15% rispetto al livello del 2016 a parità di perimetro. Dopo il 2018 l’obiettivo è di mantenere una struttura di costi competitiva.

STRUTTURA FINANZIARIA DI ITALGAS

Nel 2017 e per l’intero arco di piano Italgas proseguirà le azioni finalizzate all’ottimizzazione della propria struttura finanziaria. Il rapporto tra debito netto e RAB (considerando le consociate) a fine 2016 era del 61%. Nel periodo di piano il rapporto tra debito netto e RAB (considerando le consociate) è previsto mantenersi inferiore al 65%.

ITALGAS , PREVISIONI 2017

Per il 2017 i vertici di Italgas prevedono investimenti per oltre mezzo miliardo di euro, mentre i ricavi sono attesi pari a circa 1,1 miliardi di euro, con un margine operativo lordo tra i 720 e i 740 milioni di euro. Il rapporto reddito operativo/RAB è stimato vicino al 7% con una RAB consolidata attesa per fine 2017 a circa 5,8 miliardi di euro.

ITALGAS , POLITICA DEI DIVIDENDI

La società ha fissato una politica dei dividendi per il periodo 2017-2019. Il dividendo per azione 2016, pari a 20 centesimi, verrà incrementato del 4% annuo.