Ottima giornata per Italgas (+2,1%)

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 17:37

Italgas ha messo a segno un rialzo del 2,07% a 4,348 euro. La società ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi totali pari a 281 milioni di euro, in aumento del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. L’utile netto è stato pari a 72 milioni di euro, in salita del 16,1%. Al 31 marzo 2017 l’indebitamento finanziario netto di Italgas era pari a 3,47 miliardi di euro, in calo dai 3,62 miliardi di inizio anno. Nel trimestre il flusso di cassa netto da attività operativa è stato pari a 269 milioni di euro, in salita del 32,5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

