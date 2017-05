Italgas, i conti del primo trimestre 2017

Italgas ha chiuso i primi 3 mesi dell’anno con una crescita di tutti i principali aggregati economici e un calo dell'indebitamento grazie alla crescita del flusso di cassa

di Mauro Introzzi

5 mag 2017 ore 08:19

Italgas ha chiuso i primi 3 mesi dell’anno con una crescita di tutti i principali aggregati economici. In calo di debiti grazie alla crescita del flusso di cassa. Incremento marcato anche per gli investimenti.

ITALGAS, BILANCIO DEL PRIMO TRIMESTRE 2017

Italgas ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi totali pari a 281 milioni di euro, in aumento del 9,8%, o 25 milioni di euro, rispetto al primo trimestre 2016. Il dato si riferisce a ricavi regolati della distribuzione gas, per 276 milioni di euro, e a ricavi diversi, per 5 milioni di euro.

Il margine operativo lordo è passato in 12 mesi da 161 a 193 milioni di euro, migliorando del 19,9%, mentre l’incremento del reddito operativo è stato pari al 6,1% e la posta è passata dai 98 milioni del primo trimestre 2016 a quota 104 milioni di euro. Il margine operativo lordo ha battuto le stime del consensus degli analisti, pari a 187 milioni di euro.

Italgas ha così chiuso il periodo con un utile netto pari a 72 milioni di euro, in salita del 16,1%, o 10 milioni di euro, dello stesso periodo dell’anno precedente.

ITALGAS, DEBITO A FINE MARZO 2017

Al 31 marzo 2017 l’indebitamento finanziario netto di Italgas era pari a 3,472 miliardi di euro, in calo dai 3,618 miliardi di euro di fine 2016. Nei 3 mesi il flusso di cassa netto da attività operativa è stato pari a 269 milioni di euro, in salita del 32,5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

ITALGAS, INVESTIMENTI NEL PERIODO

Nel primo trimestre 2017 sono stati effettuati da Italgas investimenti tecnici per un ammontare pari a 123 milioni di euro, in aumento del 75,7% rispetto ai 53 milioni di euro del corrispondente periodo del 2016.