Italgas acquisisce 12 concessioni in Campania e Basilicata

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 18:20

Italgas e Amalfitana Gas hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di un ramo d’azienda relativo alle attività di distribuzione del gas naturale in tre ATEM ricadenti in Campania e Basilicata e comprendente concessioni, reti, impianti e personale. Il complesso dei beni oggetto dell’operazione include 12 concessioni per un totale di oltre 22.000 utenze servite e oltre 300 chilometri di rete.

La valorizzazione del ramo d’azienda (enterprise value) è stata stabilita in 18,5 milioni di euro. Alla firma del contratto definitivo il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro gennaio 2018 ed è subordinato ad alcune condizioni sospensive.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.