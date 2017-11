IT Way, i conti del primo semestre 2017

di Mauro Introzzi

IT Way ha chiuso primo semestre 2017 con ricavi Consolidati pari a circa 24 milioni di euro, in calo rispetto ai 41 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Il risultato operativo lordo ha toccato i 411mila euro, conto gli 1,02 milioni di euro dell’analogo periodo del 2016, mentre il risultato operativo è stato negativo per 61mila euro dall'attivo di 816mila euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Il periodo si è così chiuso con un risultato netto negativo per circa 1,3 milioni di euro, in ampliamento rispetto ai 648 mila euro di perdita registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

A fine settembre 2017 la posizione finanziaria netta evidenziava un indebitamento pari a 13,4 milioni di euro dai 21,3 milioni di euro di 12 mesi prima.

Itway ha inoltre approvato le linee guida del piano industriale del gruppo per il periodo 2017-2021 relative allo scenario conseguente alla dismissione di Business-e ed il piano finanziario di Itway a tutto il 2019.

