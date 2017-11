IT Way perfeziona la cessione di Business-e

di Edoardo Fagnani

8 nov 2017 ore 12:14

IT Way ha perfezionato la cessione a MATICMIND dell’intera partecipazione detenuta in Business-e. L'operazione consente alla società quotata al segmento STAR di acquisire mezzi finanziari per il rafforzamento patrimoniale grazie al corrispettivo pari 12,34 milioni di euro.

