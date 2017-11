IT Way, il giudizio dei revisori alla semestrale 2017

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 06:57

La società di revisione PWC ha dato parere positivo alla relazione semestrale di IT Way, evidenziando che il documento è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

I revisori hanno segnalato un richiamo di informativa in merito alla recuperabilità di un credito commerciale, per cui è stato attivato un contenzioso.

