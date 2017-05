IT Way, i conti del 2016 e del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

IT Way ha chiuso il 2016 con ricavi pari a 91,7 milioni di euro. Al netto della cessione del ramo “operazioni VAD Italia e Iberica" il giro d'affari sarebbe stato pari a 54,8 milioni di euro, in crescita del 6,8% su base annua. L'anno si è chiuso con una perdita di 62mila euro, dall'utile di 25mila del 2015.



A fine 2016 la posizione finanziaria netta evidenziava un indebitamento di 21,3 milioni di euro dai 19,4 milioni di euro di fine 2015.



Il primo trimestre dell'anno si è chiuso invece con ricavi pari a 12,1 milioni, in salita del 6,3% su base annua. Il risultato prima delle imposte ha evidenziato un rosso di 445mila euro.



A fine marzo 2017 la posizione finanziaria netta evidenziava un indebitamento di 15,7 milioni di euro dai 21,3 milioni di euro di fine 2016.

