IT Way, accordo per cessione di Business–E

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 07:03

IT Way ha ricevuto da MATICMIND un’offerta vincolante di acquisto dell’intera partecipazione detenuta in Business–E. Il valore attribuito dall'acquirente al complesso di attività operative di Business-E è stimato in 16,11 milioni di euro.

L’accordo raggiunto prevede che l’intera partecipazione di ITWAY in Business–E sia ceduta a MATICMIND entro il 27 ottobre 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.