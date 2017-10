Iren annuncia intenzione di emettere nuove notes e lancia offerte di riacquisto

di Edoardo Fagnani

10 ott 2017 ore 10:36

Iren ha comunicato l’intenzione di emettere, qualora sussistano favorevoli condizioni di mercato, una serie di nuove notes a tasso fisso denominate in euro a valere sul Programma Euro Medium Term Note con plafond massimo di 2 miliardi di euro, con data di emissione e regolamento prevista per il 24 ottobre 2017.

Inoltre, la società ha annunciato l'invito separato rivolto ai Portatori aventi diritto delle proprie Notes denominate, rispettivamente, “€100,000,000 3.00 per cent. Notes due 2019”, “€260,000,000 4.370 per cent. Notes due 2020”, “€300,000,000 3.00 per cent. Notes due 2021” e “€500,000,000 2.75 per cent. Notes due 2022”, di offrire le proprie Notes per il riacquisto da parte della società a fronte di un corrispettivo in denaro. Iren si propone di accettare il riacquisto delle Notes ai sensi delle offerte fino a un ammontare massimo pari a 150 milioni di euro in ammontare nominale complessivo delle Notes. Le offerte sono effettuate nel contesto delle attività della società volte a gestire le proprie passività e l’obiettivo delle offerte è la gestione attiva del debito in scadenza.

