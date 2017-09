IPO Pirelli, i collocatori

Ecco l'elenco degli istituti incaricati di collocare le azioni Pirelli, nell'ambito dell'operazione di quotazione in Borsa dell'azienda guidata da Marco Tronchetti Provera.

di Edoardo Fagnani

19 set 2017 ore 10:28

IPO PIRELLI: GARANTI E COLLOCATORI

Banca IMI - Gruppo INTESA SANPAOLO

Collocatore anche per il tramite di INTESA SANPAOLO, BANCA APULIA, BANCA CR FIRENZE, BANCA NUOVA, BANCA PROSSIMA, BANCO DI NAPOLI, CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA, CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA, CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA, FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING (collocatore anche tramite SANPAOLO INVEST SIM), INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING.

Raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di Banca Fideuram per il tramite del sito www.fideuram.it

UniCredit Bank, Succursale di Milano

Collocatore anche per il tramite di UniCredit, FinecoBank e Cordusio SIM.

Raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di FinecoBank.

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario

Collocatore anche per il tramite di CheBanca! e Banca Esperia.

Raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di CheBanca!

BNP PARIBAS

Collocatore per il tramite di Banca Nazionale del Lavoro.

Raccolta delle adesioni anche per via telematica da parte di Banca Nazionale del Lavoro per il tramite del sito www.bnl.it

EQUITA S.I.M.

MPS Capital Services

Collocatore per il tramite di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA e WIDIBA.

UBI BANCA

Collocatore per sé e anche per il tramite di IWBank.

Raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di IWBank.

BANCA AKROS - Gruppo BANCO BPM

Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Milano, Banco BPM e Banca Aletti & C.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

Collocatore anche per il tramite di Banca Popolare di Spoleto.

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

Collocatore anche per il tramite di Banca di Credito Popolare e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IPO PIRELLI: COLLOCATORI NON GARANTI

BANCA CARIGE - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Collocatore anche tramite le controllate Banca del Monte di Lucca e Banca Cesare Ponti.

BANCA GENERALI

Raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite del sito www.bancagenerali.it.

BANCA LEONARDO

BANCA MEDIOLANUM

Raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite del sito www.bancamediolanum.it.

BANCA POPOLARE DI BARI

Collocatore anche per il tramite di Cassa di Risparmio di Orvieto.

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

BPER GRUPPO

Collocatore per il tramite di BPER BANCA, BANCO DI SARDEGNA, CASSA DI RISPARMIO DI BRA.

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA

CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA

Raccolta delle adesioni anche per via telematica per il tramite di CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA, CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA e CRÉDIT AGRICOLE CARISPEZIA.

CREDITO VALTELLINESE

Collocatore anche per il tramite di Credito Siciliano.

DEUTSCHE BANK

Collocatore anche per il tramite dei Consulenti Finanziari di Finanza e Futuro Banca.

ICCREA BANCA

INVEST BANCA