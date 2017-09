IPO Pirelli, le caratteristiche dell'operazione

La forchetta di prezzo va da un minimo non vincolante di 6,3 per azione e un massimo vincolante di 8,3 per azione

di Edoardo Fagnani

15 set 2017 ore 16:45

Pirelli ha comunicato che la Consob ha approvato il Prospetto Informativo relativo all’offerta di vendita e ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario. IPO PIRELLI - SARA' UN'OPV

L’offerta di vendita delle azioni Pirelli avrà ad oggetto un massimo di 350.000.000 azioni ordinarie cedute da Marco Polo International Italy. Nel dettaglio, l'offerta di vendita consiste in un’offerta pubblica di un minimo di 35.000.000 azioni, pari al 10% dell’Offerta di vendita, rivolta al pubblico indistinto in Italia e un contestuale collocamento istituzionale di massime 315.000.000 azioni, pari al 90% dell’offerta di vendita, riservato a Investitori Qualificati in Italia e ad Investitori Istituzionali all’estero. Nell’ambito del collocamento istituzionale è prevista la concessione di un’opzione greenshoe, per l’acquisto, al prezzo di offerta, di massime 50.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 14,3% delle azioni oggetto dell’offerta di vendita. IPO PIRELLI - PREZZO MASSIMO DI 8,3 EURO

Pirelli e Marco Polo International Italy hanno fissato l’intervallo di valorizzazione indicativo del prezzo dell’offerta globale di vendita promossa dall’Azionista Venditore e finalizzata alla quotazione delle azioni Pirelli a Piazza Affari. La forchetta di prezzo va da un minimo non vincolante di 6,3 per azione e un massimo vincolante di 8,3 per azione, corrispondente ad un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale compreso tra un minimo di 6,3 miliardi e un massimo di 8,3 miliardi di euro. Nell’ambito dell’offerta pubblica è previsto un lotto minimo di adesione pari a 500 azioni e un lotto minimo di adesione maggiorato pari a 5.000 azioni; il valore del lotto minimo è compreso tra i 3.150 euro e i 4.150 euro. IPO PIRELLI - PARTENZA IL 18 SETTEMBRE

L’offerta pubblica delle azioni Pirelli avrà inizio alle ore 09:00 del 18 settembre 2017 e terminerà alle ore 13:30 del 28 settembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata. Il collocamento istituzionale avrà inizio il 18 settembre 2017 e terminerà il giorno 28 settembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.