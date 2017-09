IPO GIMA TT, forchetta di prezzo tra i 9,6 euro e i 12,5 euro

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 07:56

IMA ha comunicato che l’intervallo di valorizzazione indicativo delle azioni GIMA TT - offerte nell'ambito dell'IPO della società agli investitori istituzionali italiani ed esteri e agli investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti - è stato fissato tra i 9,6 euro e 12,5 euro (estremi inclusi) per azione.

Nel dettaglio, IMA procederà alla vendita di 5.646.800 di azioni, pari a circa il 6,417% del capitale, alle quali si potranno aggiungere ulteriori 3.080.000 azioni, pari al 3,5% del capitale nel caso in cui venga esercitata integralmente l'opzione Greenshoe.

Maestrale Investimenti procederà alla vendita di 25.153.200 azioni, pari al 28,583% del capitale, di cui n. 6.053.200 di azioni rivenienti da Azioni prese in prestito. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, saranno collocate 33.880.000 azioni, per un flottante pari al 38,5% del capitale di GIMA TT.

È previsto che il collocamento istituzionale sia avviato il 18 settembre 2017.

