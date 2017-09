IPO GIMA TT, al via il 18 settembre

di Edoardo Fagnani

15 set 2017 ore 20:27

GIMA TT ha ottenuto dalla Consob l’approvazione del Prospetto Informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR.

L’offerta, rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, ha per oggetto un numero massimo di 30.800.000 azioni, corrispondenti al 35% del capitale della società, poste in vendita da IMA e Maestrale Investimenti. È prevista la concessione, da parte di IMA ai Coordinatori dell’Offerta, di un’opzione greenshoe per l’acquisto, al prezzo di offerta, di un massimo di ulteriori 3.080.000 azioni, corrispondenti a una quota pari al 10% delle azioni oggetto del collocamento istituzionale.

La società e gli azionisti venditori hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra circa 845 milioni di euro e circa 1,1 miliardi di euro, pari ad un minimo di 9,6 euro per azione e un massimo di 12,5 euro (estremi inclusi) per azione.

Il collocamento istituzionale inizierà il 18 settembre 2017 e terminerà, salvo proroga o chiusura anticipata, il 28 settembre 2017

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.