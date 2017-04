Inwit, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

Inwit ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 86,4 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2016.



Il margine operativo lordo è stato pari a 44,3 milioni di euro, con un margine sui ricavi del 51,3% e riflette in particolare l’incremento degli ospiti e la riduzione dei costi di locazione di spazi. Il valore è in crescita del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2016

Il risultato operativo è stato pari a 41,3 milioni di euro, con un incremento del 15,7% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente.

L’utile netto del periodo si è attestato a 28,9 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto al primo trimestre del 2016.



A fine marzo l'indebitamento finanziario netto era pari 18,7 milioni di euro, in riduzione di 15,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016.

