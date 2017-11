Intonazione positiva per Unicredit (+2,3%)

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 11:59

Andamento decisamente positivo per Unicredit; alle 12.00 il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier guadagnava il 2,25% a 16,83 euro.

La banca ha confermato che la transazione FINO è stata completata e ha anticipato che la seconda fase di FINO sta procedendo come da piano, prevedendo di ridurre la propria quota al di sotto del 20% entro fine anno. A questo proposito, la banca ha già selezionato una controparte per un portafoglio e ha individuato alcuni offerenti per un altro portafoglio. Unicredit ha segnalato che, non appena avrà ridotto la sua quota al di sotto del 20%, applicherà un "Significant Risk Transfer" alla BCE, attendendo un impatto sul CET1 ratio fully loaded di circa +10 punti base. L’istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha confermato che tutti i costi e le spese relativi alla transazione FINO sono stati contabilizzati, incluso un costo non ricorrente di 80 milioni di euro registrato nella Non Core nel terzo trimestre 2017.

Intanto, gli analisti del Credit Suisse hanno ripreso la copertura su Unicredit con un prezzo obiettivo di 18,6 euro, apprezzando la qualità dell’attivo dell’istituto. Gli esperti hanno fissato un giudizio “Neutrale”.

