Intonazione positiva per Unicredit (+1,3%) nel giorno dell'assemblea

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 12:40

Segno più per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier guadagna l’1,25% a 13,8 euro. È in corso l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio del 2016. Le principali agenzie di stampa hanno riportato la notizia che Luca Cordero di Montezemolo ha rinunciato alla carica di vice presidente della banca.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.