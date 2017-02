Intonazione positiva per Telecom Italia (+3,4%)

di Edoardo Fagnani

6 feb 2017 ore 12:26

Telecom Italia registra un rialzo del 3,36% a 0,846 euro. Venerdì la compagnia telefonica ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con ricavi per 19,04 miliardi di euro, in flessione del 3,5% rispetto ai 19,72 miliardi ottenuti l’anno precedente. Escludendo l’effetto della variazione dei tassi di cambio e del perimetro di consolidamento la riduzione dei ricavi sarebbe stata del 2,5%. In aumento, invece, il margine operativo lordo, che è salito da 7,01 miliardi a 8,02 miliardi di euro; di conseguenza, la marginalità è salita dal 35,5% al 42,1%. A fine 2016 l’indebitamento netto di Telecom Italia era sceso a 25,12 miliardi di euro, rispetto ai 27,28 miliardi di inizio anno. Nel 2016 gli investimenti industriali si sono ridotti a 4,88 miliardi di euro, mentre il flusso di cassa dalle attività operative è stato di 2,86 miliardi di euro. Inoltre, i vertici di Telecom Italia hanno anche approvato il piano strategico per il triennio 2017/2019, che prevede forti discontinuità rispetto a quello precedente con l’obiettivo di proseguire nel percorso di significativa trasformazione della società. Il piano sarà caratterizzato da una attenta disciplina finanziaria e da una forte generazione di cassa, in modo da ridurre il rapporto fra indebitamento finanziario netto rettificato ed EBITDA reported sotto 2,7x nel 2018. Inoltre, il fatturato e il margine operativo lordo domestico sono confermati in crescita anno su anno; in particolare l'Ebitda dovrebbe registrare un aumento inferiore del 5% anno su anno. Gli investimenti previsti in Italia saranno pari a circa 11 miliardi di euro.

