IntesaSanpaolo, tre in corsa per gli npl Rep (MF)

di Mauro Introzzi

1 set 2017 ore 06:59

Il quotidiano finanziario scrive che sarebbe stata definita la short list per la gestione del progetto Rep di IntesaSanpaolo, la partnership sulla gestione di crediti deteriorati per circa 1,35 miliardi di euro con sottostante immobiliare.

Secondo MF in gara sarebbero rimasti 3 soggetti: Gwm in tandem con Pimco, Pillarstone insieme a Kkr e Coima (per cui sarebbe la prima operazione legata a non-performing immobiliare), e infine Tpg insieme a Starwood e Prelios. La tabella di marcia prevede che le offerte vincolanti arrivino entro ottobre, “probabilmente con l’obiettivo di individuare entro la fine dell’anno la cordata con cui procedere in esclusiva”.

