Intesa stanzia cento milioni per gli azionisti delle Venete (Il Sole24Ore)

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 07:48

Il Sole24Ore ha riportato la notizia che IntesaSanpaolo ha aperto un fondo da 100 milioni di euro destinato ai risparmiatori della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Il quotidiano finanziario ha precisato che le erogazioni sono destinate a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 30mila euro e un patrimonio mobiliare non oltre i 15mila, a cui si aggiungono i titoli delle ex popolari in portafoglio. Inoltre, sono previste erogazioni in più tranche nell’arco di 5 anni, con un ammontare massimo previsto per ogni singolo cliente pari 15mila euro; per i risparmiatori con oltre 80 anni la somma potrà essere liquidata in un’unica tranche.

“Abbiamo già preselezionato 30mila famiglie con i requisiti e in situazioni di maggiore difficoltà”, ha precisato l’amministratore delegato di IntesaSanpaolo, Carlo Messina.

