IntesaSanpaolo si conferma positiva (+1,1%)

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 12:19

IntesaSanpaolo è in progresso dell’1,1% a 2,204 euro. Oggi si riuniscono i vertici dell’istituto per l’approvazione dei risultati preliminari del 2016. IntesaSanpaolo ha fornito alcune precisazioni in merito alle indiscrezioni riguardanti l'imminente lancio di un'Offerta Pubblica di Scambio su Generali (-0,47% a 14,87 euro). L'istituto guidato da Carlo Messina ha confermato che al momento possibili combinazioni industriali con la compagnia assicurativa sono soltanto oggetto di un case study, nell'ambito delle molteplici valutazioni che il management della banca svolge regolarmente in tema di opzioni di crescita endogena ed esogena.

