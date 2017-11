IntesaSanpaolo positiva dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

7 nov 2017 ore 17:35

In frazionale progresso IntesaSanpaolo (+0,28% a 2,85 euro). L’istituto guidato da Carlo Messina ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con utili pari a 5,89 miliardi di euro, una somma che include il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisizione dei rami di attività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Senza di esso l’utile sarebbe pari a 2,47 miliardi di euro, o a 3,11 miliardi se si escludono anche i tributi e gli altri oneri riguardanti il sistema bancario. I risultati sono un linea con l’impegno a distribuire 3,4 miliardi di dividendi cash per il 2017 previsto dal piano di impresa. Nel solo terzo trimestre l’utile netto è cresciuto a 731 milioni di euro, superando i 607 milioni indicati dagli analisti. A fine settembre i crediti deteriorati (in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti/sconfinanti) ammontavano, al netto delle rettifiche di valore, a 27,07 miliardi, in diminuzione del 9,1% rispetto ai 29,77 miliardi di inizio anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.