Avvio in rosso per IntesaSanpaolo (-1%)

di Edoardo Fagnani

30 mag 2017 ore 09:11

Partenza negativa per IntesaSanpaolo (-1,01% a 2,542 euro). Secondo quanto scritto sul Financial Times l’istituto starebbe valutando la possibilità di chiudere mille filiali, in conseguenza all’acquisizione di ITB, la banca dei tabaccai ribattezzata Banca5, che conta oltre 20mila punti vendita. Il nuovo piano strategico di IntesaSanpalo, che sarà presentato all’inizio dell’anno prossimo, sarà focalizzato sul rafforzamento delle attività di assicurazione e asset management.

