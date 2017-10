IntesaSanpaolo, partenza negativa

di Edoardo Fagnani

11 ott 2017 ore 09:13

In frazionale calo IntesaSanpaolo (-0,55% a 2,872 euro). Secondo quanto scritto su MF l’istituto guidato da Carlo Messina starebbe studiando una nuove cessione di un pacchetto di crediti unsecured per un ammontare nominale di circa 600 milioni di euro. Il quotidiano finanziario ha precisato che “nello stock ci sarebbero 65mila posizioni relative a operazioni di credito al consumo e cessione del quinto che il gruppo guidato da Carlo Messina punta a deconsolidare in tempi brevi”. MF ha segnalato che tra i soggetti interessati a queste attività ci sarebbero Mediobanca Credit Solutions e il gruppo norvegese Lindorff.

