IntesaSanpaolo perfeziona cessione quota in Allfunds Bank

di Edoardo Fagnani

21 nov 2017 ore 18:06

IntesaSanpaolo ha perfezionato la cessione dell’intera quota partecipativa in Allfunds Bank (detenuta tramite la controllata Eurizon Capital SGR e pari al 50% del capitale) a fondi appartenenti a Hellman & Friedman, investitore leader nel private equity, e GIC, fondo sovrano di Singapore, per un corrispettivo in contanti pari a circa 930 milioni di euro.

Il perfezionamento dell’operazione si traduce in una plusvalenza netta pari a circa 800 milioni di euro per il conto economico consolidato dell'istituto italiano nel quarto trimestre 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.