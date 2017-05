IntesaSanpaolo emette strumento di capitale aggiuntivo di classe 1

di Edoardo Fagnani

IntesaSanpaolo ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per un ammontare di 750 milioni di euro destinato ai mercati internazionali.

Il titolo è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di IntesaSanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 7 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.

L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 6,25%, mentre il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%. Il rendimento composto a scadenza è 6,348% annuo, equivalente al tasso mid swap in euro a 7 anni rilevato al momento dell’emissione maggiorato di uno spread pari a 585,6 punti base.

IntesaSanpaolo ha precisato che nel caso in cui la facoltà di rimborso anticipato prevista per il 16 maggio 2024 non venisse esercitata, verrà determinata una nuova cedola a tasso fisso sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a 5 anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo. Tale nuova cedola annuale resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva data di ricalcolo).

Come previsto dalla regolamentazione applicabile all’Additional Tier 1, il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a talune limitazioni. Il trigger del 5,125% sul Common Equity Tier1 (CET1) prevede che, qualora il coefficiente CET1 di IntesaSanpaolo scendesse al di sotto di tale soglia, il valore nominale dell’Additional Tier 1 venga ridotto temporaneamente dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari.

