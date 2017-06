IntesaSanpaolo: cessione di 2 miliardi di crediti deteriorati

di Mauro Introzzi

1 giu 2017 ore 12:20

Secondo quanto scrive l'agenzia Reuters, IntesaSanpaolo avrebbe raggiunto un accordo per la cessione di un portafoglio da 2 miliardi di euro nominali di non perfoming loans. Controparte dell'operazione il tandem Christofferson Robb & Company - Bayview.

L'agenzia, che cita fonti vicine al dossier, scrive che il prezzo è in linea con il valore netto di bilancio dei crediti e che il portafoglio conta su circa 9mila posizioni con anzianità elevata.

