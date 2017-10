Innovatec non paga cedole su bond 8,125% Ottobre 2020

di Edoardo Fagnani

19 ott 2017 ore 12:37

Innovatec ha comunicato che, in riferimento al Bond Innovatec, 8,125% Ottobre 2020, di 10 milioni di euro (codice ISIN: IT0005057770) non provvederà al pagamento del coupon semestrale in scadenza il 21 ottobre 2017 nonché al pagamento dei coupons dovuti agli obbligazionisti nelle date di pagamento 21 ottobre 2016 e 21 aprile 2017 sui quali l’assemblea degli obbligazionisti del 13 dicembre 2016 aveva deliberato il differimento fino alla Interest Payment date che cade il 21 ottobre 2017.

La decisione della società si inserisce nel contesto più ampio delle discussioni in corso per la ristrutturazione e rimodulazione del Green Bond avviato con gli obbligazionisti tramite l’advisor legale dei possessori dei titoli.

