Industria e Innovazione, prorogata la cessione della partecipazione in Officine CST

di Mauro Introzzi

22 dic 2016 ore 16:17

Industria e Innovazione ha ricordato che la cessione all'avvocato Roberto Angeloni della partecipazione del 10% detenuta in Officine CST era sospensivamente condizionata all’ottenimento di alcuni consensi da parte di MPS Capital Services in qualità di banca finanziatrice di Indi che detiene in pegno la partecipazione. Tale consenso sarebbe dovuto arrivare entro il 31 dicembre 2016.

Ma non essendo ancora stati ottenuti detti consensi e vista l’imminente scadenza del termine, le parti hanno convenuto di prorogare lo stesso termine fino al prossimo 30 settembre 2017.

