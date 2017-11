Industria 4.0 lancia OPA su Tech-Value

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 21:06

Industria 4.0 ha assunto la decisione di promuovere un’offerta di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di Tech-Value, azienda quotata all'AIM Italia.

L’offerta ha ad oggetto tutte le azioni dell’emittente in circolazione alla data di pubblicazione del documento di offerta, dedotte 2.392.267 azioni ordinarie di Tech-Value, rappresentative del 77,54% circa del capitale, che costituiscono la partecipazione complessivamente detenuta dall’offerente al momento dell’offerta.

L’offerente riconoscerà a ciascun aderente un corrispettivo pari a 4,15 euro per ciascuna azione portata in adesione e pari a 0,13 euro per ciascun Warrant. L

’offerta è stata promossa allo scopo di acquisire l’intero capitale dell’emittente e tutti i Warrant in circolazione in modo da realizzare la revoca delle azioni ordinarie di Tech-Value dalle negoziazioni sull’AIM Italia.

