IndelB, ok dei soci ad aumento di capitale per acquisizione del 100% di Autoclima

di Edoardo Fagnani

6 set 2017 ore 16:43

L'assemblea degli azionisti di IndelB ha deliberato sulla modifica della delibera di aumento del capitale, con esclusione del diritto di opzione, adottata il 7 marzo 2017 per un importo fino ad un massimo di 1.300.000 euro (oltre al sovrapprezzo). L'aumento di capitale risulta attualmente sottoscritto e versato per un milione di euro (oltre al sovrapprezzo) da parte di Investitori Qualificati nell’ambito del collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul MTA e risulta, pertanto, ancora pendente per 300mila euro (oltre al sovrapprezzo). La delibera è stata adottata a seguito del contratto preliminare di compravendita per l’acquisizione strategica del 100% delle azioni di Autoclima.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni - in analogia con i criteri già adottati in sede di determinazione del prezzo delle azioni ad esito del processo di quotazione recentemente concluso - è stato determinato in 25 euro per azione.

