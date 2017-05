Indel B, ottimo esordio

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 12:50

Continuano gli acquisti su Indel B, il gruppo che produce sistemi di refrigerazione che ha esordito in queste ore a Piazza Affari. La società, collocata a 23 euro, sale a metà seduta del 14,35% a 26,3 euro. Le indicazioni in sede di Ipo valorizzavano le azioni del gruppo tra i 22 e i 27 euro. I volumi scambiati sono pari a poco meno di 100mila per un controvalore maggiore di 2,6 milioni di euro.

La sua prima capitalizzazione, sulla base del prezzo di collocamento, è stata pari a 128,4 milioni di euro, con una valorizzazione che esprimeva un multiplo ev/ebitda 2016 (ossia enterprise value - cioè il valore aziendale calcolato sommando la capitalizzazione alla posizione finanziaria netta - sul margine operativo lordo) di circa 7,2 volte e un p/e 2016 (ossia prezzo su utili) di 10,7 volte.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.