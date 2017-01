Imvest, impegni di sottoscrizione dell'aumento di capitale

di Edoardo Fagnani

22 gen 2017 ore 20:54

Con riferimento all’aumento di capitale per massimi 4,99 milioni di euro, Imvest ha comunicato di avere ricevuto da IS Finance e MC Holding (società partecipate dall’attuale presidente del consiglio di amministrazione, Raffaele Israilovici) titolari rispettivamente di una partecipazione rappresentativa del 9,30% e del 4,21% del capitale, l’impegno a sottoscrivere, o procurare che terzi sottoscrivano, la ricapitalizzazione per l’importo di 1,3 milioni di euro a un prezzo massimo per azione pari a 0,3 euro.

Inoltre, la società ha puntualizzato che a decorrere da lunedì 23 gennaio le azioni di Imvest riprenderanno regolarmente le negoziazioni sull’AIM Italia.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.