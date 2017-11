Imvest delinea le linee guida del piano industriale

di Edoardo Fagnani

14 nov 2017 ore 19:19

Imvest, società immobiliare specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare e quotata all’AIM Italia, ha definito le linee guida sulla cui base verrà redatto il piano industriale per il periodo 2018-2022 che prevedono, in particolare, di continuare lo svolgimento dell’attuale attività di trading immobiliare puro sul mercato italiano e di avviare il business dello sviluppo immobiliare sul mercato britannico. L’organo direttivo prevede di approvare il piano di sviluppo, nella sua versione definitiva, entro il mese di gennaio 2018. Per finanziare il piano industriale Imvest sta valutando l’emissione di un prestito obbligazionario, i cui termini e le cui condizioni e caratteristiche saranno oggetto di futura deliberazione da parte dell’organo direttivo.

Inoltre, il CdA ha approvato di avviare l’iter di quotazione (dual listing) delle proprie azioni sul sistema multilaterale di negoziazione NEX Exchange Growth Market di Londra.

