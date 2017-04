IMA perfeziona l'acquisto dell'80% di Mapster

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 19:31

IMA, tramite la controllata GIMA, ha perfezionato il closing per l’acquisto dell’80% del capitale della società Mapster, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e confezionamento di capsule per il settore caffè (single serve).

L’intervento finanziario di IMA è pari a 2,4 milioni di euro per l’equity value.

