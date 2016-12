Il titolo sotto la lente: Leonardo - Finmeccanica

Leonardo Finmeccanica ha registrato una performance positiva (+144,1%) rispetto al +0,3% dell'indice Ftse Mib: il titolo ha avuto un trend crescente fino ai massimi di fine novembre 2015

di Claudio Guerrini

22 dic 2016 ore 14:32

A cura di evaluation.it



LEONARDO-FINMECCANICA: PROFILO SOCIETARIO

Leonardo - Finmeccanica è il primo gruppo italiano nel settore dell'alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, missili. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell'industria europea dell'aerospazio e difesa ed è presente nei principali programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano.









LEONARDO-FINMECCANICA: ANALISI DEL TITOLO





Le azioni Leonardo Finmeccanica fanno parte del paniere Ftse Mib e rientrano nel segmento Blue Chips. Leonardo Finmeccanica mostra una rischiosità superiore alla media del mercato (beta maggiore di 1) riflettendo il fatto di operare in un business condizionato dalle commesse pubbliche e dal ciclo degli investimenti. Negli ultimi 3 anni il titolo



Leonardo Finmeccanica ha registrato una performance positiva (+144,1%) rispetto al +0,3% dell'indice Ftse Mib: il titolo ha avuto un trend crescente fino ai massimi di fine novembre 2015, seguito da una brusca correzione nei primi due mesi del 2016, una parziale ripresa ed un nuovo minimo a fine giugno; da allora è iniziata una nuova fase crescente che ha riportato i prezzi delle azioni vicini ai massimi di periodo.



LEONARDO-FINMECCANICA: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2013 var % 2014 var % 2015 Totale Ricavi 16.907,00 -9,41 15.316,00 -9,78 13.818,00 Margine Operativo Lordo 854,00 51,05 1.290,00 9,07 1.407,00 Ebitda margin 5,05 ---- 8,42 ---- 10,18 Risultato Operativo 46,00 1.071,74 539,00 15,58 623,00 Ebit Margin 0,27 ---- 3,52 ---- 4,51 Risultato Ante Imposte 264,00 -24,62 199,00 261,81 720,00 Ebt Margin 1,56 ---- 1,30 ---- 5,21 Risultato Netto 74,00 -72,97 20,00 2.535,00 527,00 E-Margin 0,44 ---- 0,13 ---- 3,81 PFN (Cassa) 3.356,00 18,06 3.962,00 -17,26 3.278,00 Patrimonio Netto 3.679,00 4,76 3.854,00 11,62 4.302,00 Capitale Investito 7.992,00 7,75 8.611,00 -3,00 8.353,00 ROE 2,01 ---- 0,52 ---- 12,25 ROI 0,65 ---- 6,90 ---- 8,22

Nel triennio 2013-2015 Leonardo Finmeccanica ha mostrato, anche a seguito dell'uscita da alcuni settori non più strategici, una flessione del fatturato del 18,3% mentre il margine operativo lordo è passato da 854 milioni a 1407 milioni (+64,7%) con una miglioramento dei margini di oltre 5 punti percentuali; il risultato operativo è balzato da 46 milioni a 623 milioni mentre l'utile netto è migliorato di oltre 450 milioni superando quota 500 milioni. La redditività del capitale investito (ROI) ha guadagnato oltre 7 punti percentuali all'8,2% mentre il ROE è cresciuto di oltre 10 punti allo 12,2%. In calo l'indebitamento finanziario netto con il rapporto debt to equity che è passato da 0,91 a 0,76.



Ultimi Sviluppi: nei primi nove mesi del 2016 i ricavi sono scesi del 10,7% a 8034 milioni di Euro mentre l’Ebitda è passato da 1174 milioni a 1193 milioni (+1,6%); bene anche il risultato operativo (+5,3% a 631 milioni) e quello netto a 353 milioni (più che raddoppiato sullo stesso periodo del 2015). I nuovi ordini acquisiti sono stati pari a 15504 milioni (+99% sul corrispondente sul 2015) con un portafoglio complessivo di 34,6 miliardi di Euro (+23%). Dal punto di vista patrimoniale si registra una diminuzione dell’indebitamento finanziario netto sceso a 3890 milioni di Euro.



LEONARDO-FINMECCANICA: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Leonardo Finmeccanica 15,91 1,81 0% Boeing 19,78 16,16 2,36% Airbus Group 18,66 8,43 2,03%



Commento: tra le società operanti nel settore della difesa Leonardo Finmeccanica è quella più a buon mercato sia sulla base del rapporto Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile) che del Price/Earnings (Prezzo-Utili). Ancora nullo il rendimento da dividendi (l'ultima cedola distribuita risale al 2011).



LEONARDO-FINMECCANICA: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità: ristrutturazione aziendale con cessione delle attività non strategiche e focalizzazione sui settori a maggiore profittabilità dei segmenti Aerospazio e Difesa

Rischi: tagli nelle commesse negli Usa dopo le recenti dichiarazioni del presidente Trump sui costi eccessivi degli F-35



LEONARDO-FINMECCANICA: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati: - una diminuzione dei ricavi del 9% nel 2016 che torna positiva al 2% nel 2017 e al 2,5% nel biennio successivo; - Ebitda margin al 13,8% su tutto il periodo di previsione; - una redditività operativa (ROI) di lungo periodo del 16,2% Infine si prevedono un tax rate in calo al 37%, un costo del debito medio in diminuzione al 6% ed un payout in progressiva crescita al 60%. I risultati del modello convergono su un valore per azione di circa 12,6 Euro che tende a crescere (ridursi) di 1,7 Euro per ogni mezzo punto in più (in meno) del margine sulle vendite come mostrato nella figura seguente.



LEONARDO-FINMECCANICA: DATI PROSPETTICI



Anno di valutazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Impieghi Capitale Circolante Netto -5.109,00 -4.829,25 -4.910,38 -5.013,81 -5.119,83 -5.206,77 Immobilizzazioni 12.689,00 12.511,82 12.392,14 12.344,14 12.362,55 12.404,95 Totale Impieghi 7.580,00 7.682,57 7.481,77 7.330,33 7.242,72 7.198,18 Fonti Indebitamento finanziario netto 3.278,00 3.020,10 2.452,69 1.908,98 1.422,59 990,91 Patrimonio Netto 4.302,00 4.662,47 5.029,08 5.421,35 5.820,13 6.207,27 Totale Fonti 7.580,00 7.682,57 7.481,77 7.330,33 7.242,72 7.198,18 Conto Economico Fatturato 13.818,00 12.574,38 12.825,87 13.146,51 13.475,18 13.744,68 Costi operativi 12.411,00 10.839,12 11.055,90 11.332,30 11.615,60 11.847,91 MOL 1.407,00 1.735,26 1.769,97 1.814,22 1.859,57 1.896,77 Ammortamenti e accantonamenti 784 713,17 706,35 703,62 704,67 707,08 Risultato operativo 623 1.022,09 1.063,62 1.110,60 1.154,91 1.189,68 Proventi/oneri finanziari -433 -283,41 -218,91 -152,66 -99,95 -72,4 Altri proventi/oneri 530 0 0 0 0 0 Risultato al lordo delle imposte 720 738,68 844,71 957,94 1.054,96 1.117,28 Imposte 193 288,08 320,99 354,44 390,34 413,39 Utile di Esercizio 527 450,59 523,72 603,5 664,63 703,89 * di cui utile di terzi 40 --- --- --- --- --- Utile netto 487 --- --- --- --- --- Flussi di Cassa Utile --- 450,59 523,72 603,5 664,63 703,89 Ammortamenti e accantonamenti --- 713,17 706,35 703,62 704,67 707,08 Cash flow gestionale --- 1.163,77 1.230,07 1.307,12 1.369,29 1.410,97 Dividendi --- 90,12 157,12 211,23 265,85 316,75 Investimenti in immobilizzazioni --- 535,99 586,67 655,62 723,07 749,48 Investimenti in CCN --- 279,75 -81,13 -103,43 -106,02 -86,94 Aumento di capitale --- 0 --- --- --- --- Cash flow netto --- 257,9 567,41 543,71 486,39 431,68 Indici ROE % --- 9,66 10,41 11,13 11,42 11,34 ROI % --- 12,09 12,88 13,71 14,41 14,92 ROI(1-t) % --- 7,37 7,99 8,63 9,08 9,4 Debt to equity --- 0,65 0,49 0,35 0,24 0,16 Costo del debito % --- 9 8 7 6 6 Tax rate % --- 39 38 37 37 37 Payout --- 20 30 35 40 45 Debt to equity --- 0,65 0,49 0,35 0,24 0,16 Rotazione CCN --- -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 Rotazione immobilizzazioni --- 1,01 1,04 1,07 1,09 1,11 Incidenza costi operativi % --- 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.