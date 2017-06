Il Sole24Ore raggrupperà le azioni

di Edoardo Fagnani

8 giu 2017 ore 07:21

Il consiglio di amministrazione de Il Sole24Ore ha proposto la copertura delle perdite anche tramite aumento di capitale a pagamento – previo raggruppamento azionario nel rapporto di una nuova azione ogni 10 azioni esistenti - per un ammontare di 50 milioni di euro, tramite emissione di azioni speciali riservate in opzione ai soci, al prezzo di sottoscrizione che sarà determinato dallo stesso CdA.

Inoltre, la società ha sottoscritto con Banca IMI un accordo di pre-garanzia avente ad oggetto la costituzione di un consorzio di garanzia nell’ambito dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’offerta in borsa dei diritti inoptati, fino a un importo massimo di 20 milioni di euro.

Infine, Il Sole24Ore ha rivisto i dati di bilancio dell'esercizio 2016. La perdita netta è stata rettificata da 91,9 milioni a 92,6 milioni di euro, mentre il patrimonio netto è negativo per 12,4 milioni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.