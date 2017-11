Il Sole24Ore, aumento sottoscritto al 91,01%

di Edoardo Fagnani

Il Sole24Ore ha comunicato che la termine del Periodo di Opzione relativo all'aumento di capitale sono state sottoscritte 47.336.172 azioni di nuova emissione, pari al 91,01% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 45,49 milioni di euro, per effetto dell’esercizio di 11.834.043 diritti di opzione.

In adempimento agli impegni in precedenza assunti, Confindustria ha esercitato 7.804.371 diritti di opzione, corrispondenti a 31.217.484 azioni, per una quota pari al 60,02% del totale delle azioni, per un controvalore complessivo di 30 milioni di euro.

Di conseguenza, al termine del periodo di opzione risultano non esercitati 1.169.076 diritti di opzione riguardanti la sottoscrizione di 4.676.304 azioni, pari all’8,99% delle azioni. I diritti inoptati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 27 novembre 2017.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

