Il risveglio di Tenaris (grazie alla trimestrale)

Le azioni di Tenaris arrivano da un 2017 negativo: prima del rally di ieri il titolo aveva accumulato un calo di oltre 30% nei primi dieci mesi dell’anno

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 16:05

Improvviso rally di Tenaris a Piazza Affari. Ieri il titolo della società quotata al FTSEMib e attiva nella fornitura di tubi in acciaio e di servizi destinati all’industria energetica mondiale, ha messo a segno un balzo del 9,7%, registrando la migliore performance del principale paniere di Borsa Italiana.

Le azioni di Tenaris arrivano da un 2017 negativo. Prima del rally di ieri il titolo aveva accumulato un calo di oltre 30% nei primi dieci mesi dell’anno, registrando la peggiore performance del 2017 al FTSEMib.

Tenaris ha potuto beneficiare dei buoni risultati operativi realizzati nei primi nove mesi del 2017 e, in particolare, nel terzo trimestre dell’anno.

Nel dettaglio, la società ha chiuso il periodo gennaio-settembre con ricavi per 3,7 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto ai 3,25 miliardi realizzati negli stessi mesi dello scorso anno. In forte crescita l’utile netto, che è balzato da 21,5 milioni a 384,51 milioni di dollari.

Nel solo terzo trimestre i ricavi di Tenaris sono balzati del 32%, passando da 986,53 milioni a 1,3 miliardi di dollari; su base sequenziale la crescita del fatturato è stata del 5%. In forte miglioramento anche l’utile netto, che è cresciuto da 16,6 milioni a 104,85 milioni di dollari. I due risultati sono stati migliori delle indicazioni degli analisti che stimavano ricavi trimestrali per 1,3 miliardi di dollari e un utile netto di 58 milioni.

Per i prossimi trimestri i vertici dell'azienda vedono una ripresa della redditività e della marginalità, sfruttando un maggiore utilizzo degli impianti e la riduzione dei costi fissi.

Inoltre, nel corso della conference call a commento dei risultati trimestrali l'amministratore delegato di Tenaris, Paolo Rocca, ha anticipato che negli ultimi tre mesi dell'anno la marginalità dovrebbe attestarsi intorno al 20%, livello che dovrebbe essere confermato anche nella prima metà del 2018.

LEGGI LA TRIMESTRALE COMPLETA DI TENARIS: Tenaris, i numeri dei primi nove mesi del 2017. C'è l'acconto sul dividendo

Anche gli analisti che seguono la società hanno apprezzato i risultati trimestrali di Tenaris; diverse banche d’affari, infatti, hanno incrementato la valutazione sull’azienda.

Nel dettaglio, gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 11,5 euro a 12 euro il prezzo obiettivo su Tenaris, in seguito al miglioramento delle stime sulla marginalità per il biennio 2018/2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Indicazione simile da Goldman Sachs, che ha incrementato da 12,3 euro a 12,7 euro per azione la valutazione sull’azienda, ribadendo il rating “Neutrale”.

Promozione completa da Equita sim, che ha aumentato da 13,1 euro a 15 euro il target price sull’azienda, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il triennio 2019/2020; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.