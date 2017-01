Il piano strategico di Ca’ de Sass per un superpolo del risparmio gestito (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano riporta quali potrebbero essere gli obiettivi di IntesaSanpaolo nell’ambito della contesa su Generali. L’istituto starebbe valutando l’ipotesi di dar vita con il Leone di Trieste a un campione nazionale del risparmio. Un player in grado competere in Europa e di arginare l’avanzata straniera in un settore che solo poche settimane fa ha visto il passaggio ad Amundi di Pioneer, la società dei fondi comuni di Unicredit.

Secondo il quotidiano “le ipotesi allo studio sono diverse e tutte destinate a cambiare gli equilibri del capitalismo italiano”. Il quadro è a dir poco in movimento e tra gli scenari presi in (seria) considerazione da analisti e banche d’affari c’è pure quello di un ingresso di Intesa in Mediobanca, via Unicredit.

