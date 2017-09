Il Dax passa la palla al FTSEMib (Milano Finanza)

di Mauro Introzzi

4 set 2017 ore 09:01

Il settimanale finanziario, nella sezione dedicata all’analisi tecnica, confronta le performance dell’indice tedesco Dax con quelle del FTSEMib. Secondo gli esperti di Milano Finanza il progressivo rafforzamento della moneta unica sta penalizzando la piazza di Francoforte a vantaggio di quella italiana.

Piazza Affari gode anche del rinnovato interesse degli investitori esteri, convinti che quanto fatto per gli istituti bancari in questi mesi (in primis i dossier relativi alle banche venete e il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena) possa mettere gli istituti in condizione di tornare a generare utili.

