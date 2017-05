Il caso Usa scuote Fiat Chrysler Automobiles: altri 7 Paesi sotto la lente Ue (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 07:13

Il quotidiano aggiorna sulle ultime novità legate alla vicenda emissioni di Fiat Chrysler Automobiles. Tutto ha avuto inizio il 13 gennaio scorso, quando il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un’indagine accusando il gruppo di Sergio Marchionne di aver montato sui motori di circa 100 mila Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 un software per alterare le norme sulle emissioni.

In Europa, invece, in un documento della Commissione europea si legge che l’8 dicembre scorso Bruxelles ha avviato procedure di infrazione nei confronti di sette Stati Membri — Germania, Regno Unito, Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Grecia, Lituania — che avrebbero rilasciato omologazioni per i motori diesel non in regola.

