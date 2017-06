IGD, Gruppo GWM rileva il 4,2% del capitale

di Edoardo Fagnani

1 giu 2017 ore 10:30

Il Gruppo GWM ha acquisito un pacchetto di azioni pari a circa il 4,2% del capitale di IGD. Il Gruppo GWM è attivo nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata in Italia, mediante investimenti diretti e in partnership con altri investitori istituzionali come PIMCO e, più recentemente, M&G Real Estate.

