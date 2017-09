HMSHost (Autogrill) ottiene un estensione di contratto in New Jersey

di Mauro Introzzi

22 set 2017 ore 11:10

Autogrill ha annunciato che il Board of Commissioners della New Jersey Turnpike Authority ha firmato con la controllata americana HMSHost Tollroads un contratto per proseguire la gestione delle attività di ristorazione in 16 aree di servizio lungo la New Jersey Turnpike e la Garden State Parkway nello Stato del New Jersey fino al 2044.

Il contratto sostituisce il preesistente che era previsto scadere nel 2020. I ricavi complessivi stimati nel periodo sono pari a circa 6 miliardi di dollari.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.